Calcio: Mourinho, ‘conto su Mayoral, non voglio vada via’

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – “Conto su di lui. Abbiamo bisogno di tre attaccanti. Due attaccanti sono un rischio troppo grande per un’intera stagione, qualche volta vorremo giocare con due. Ci sono partite di giovedì in Conference League, i viaggi. È un giocatore di qualità, si è adattato bene, ha fatto gol, lavora bene, è un bravo professionista. No. Non mi piacerebbe che andasse via”. L’allenatore della Roma José Mourinho si esprime così in merito a una eventuale cessione di Borja Mayoral in questi ultimi giorni di mercato.