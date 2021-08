Calcio: Fiorentina, ufficiale l’arrivo in prestito dal Real Madrid di Odriozola

Firenze, 28 ago. – (Adnkronos) – Alvaro Odriozola è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l’arrivo del terzino spagnolo che si trasferisce a Firenze in prestito secco dal Real Madrid.

“Sono molto felice di essere qui in un club storico come la Fiorentina -ha spiegato il 25enne spagnolo-. Ho grande voglia di iniziare ad allenarmi, di giocare e fare una grande stagione. Sono sicuro che sarà così, ne sono assolutamente certo. Ho voglia di conoscere una città come Firenze che mi hanno detto essere meravigliosa e anche di conoscere i nostri tifosi”.

La scelta della Fiorentina è arrivata anche grazie alle parole del connazionale José Callejon: “Ho avuto la possibilità di parlare con lui, ho la fortuna di conoscerlo e lo considero una persona meravigliosa oltre che un grande calciatore – ammette Odriozola – Mi ha parlato benissimo sia della città che del club e per questo sono felice di essere qui, con tanta voglia di cominciare”.