Lapo Elkann a tifosi Juve: “Basta musi lunghi”

(Adnkronos) – “Basta musi lunghi”. Lo scrive Lapo Elkann su Twitter rivolgendosi ai tifosi della Juventus nelle ore in cui si sta consumando il divorzio di Cristiano Ronaldo dal club bianconero. Il portoghese sembra ormai vicino al trasferimento al Manchester City. “La Juve è uno dei club più tifati al mondo. Anche in paesi lontani ci sono milioni di fan. E non da ieri. Da decenni. La Juventus è una ragione di vita. Se la tifate per moda, avete sbagliato squadra. Questa è una fede. Basta musi lunghi. Se è #FinoAllaFine è #FinoallaFine. Punto”, scrive il rampollo della famiglia Agnelli nel post. “Poi parliamo di tutto il resto, ma la Juventus deve tornare a riempire gli stadi. E non solo le tribune. Giocatori si è per diverse stagioni, juventini si è per tutta la vita”, aggiunge Lapo Elkann in un altro tweet. Tra i suoi follower di fede bianconera, apprezzamenti ma anche molte critiche all’operato della dirigenza bianconera e al comportamento del fuoriclasse portoghese.