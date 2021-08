G20: Draghi, ‘introdotte misure per aiutare paesi in via sviluppo, 33 mld dollari a Africa’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Il G20 ha inoltre introdotto un insieme di misure economiche per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare il rallentamento”. Così il premier Mario Draghi intervenendo alla Conferenza del G20 Compact with Africa.

“Abbiamo sostenuto l’assegnazione da parte del Fondo monetario internazionale di nuovi Diritti Speciali di Prelievo per un totale di 650 miliardi di dollari, che servirà ad aumentare le riserve ed aiutare la ripresa globale. Di queste risorse, 33 miliardi di dollari verranno destinati a Paesi africani e stiamo lavorando per incrementare ulteriormente tale quota. Abbiamo accelerato il rifinanziamento di ‘IDA-20’, il fondo della Banca Mondiale per i paesi più poveri del mondo”.