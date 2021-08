Foibe: Fratoianni, ‘solidarietà a Montanari’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “A Tomaso Montanari va tutta la nostra solidarietà e sostegno. In queste ore Tomaso è oggetto di una violenta campagna sui social e di una polemica astiosa sui media da parte di politicanti della destra urlante”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Una campagna che non fa che confermare – prosegue il leader di SI – le buone ragioni di ciò che ha detto. Nessun negazionismo da parte sua. Solo una legittima osservazione: una buona parte della destra Italiana usa la tragedia delle Foibe e il Giorno della Memoria per equiparare fenomeni storici e storie politiche imparagonabili”.

“Una destra, a partire da molti esponenti di FdI e Lega, che dovrebbe innanzitutto fare i conti una buona volta con quello che è stato il nazifascismo in Italia, e che, magari, dovrebbe dare almeno – conclude Fratoianni – una sbirciatina ai libri di storia e alla nostra Costituzione”.