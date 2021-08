Covid: Lombardia, da domani tamponi gratis in aeroporto per chi arriva da Sicilia e Sardegna (2)

(Adnkronos) – La presa in carico dell’esito del test effettuato in aeroporto e gli eventuali provvedimenti conseguenti, saranno di competenza delle tre rispettive Ats che si occuperanno anche dell’organizzazione dei punti tamponi.

Le Ats si attiveranno inoltre con l’ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) per la campagna d’informazione negli aeroporti di partenza e sugli aerei.

“La direzione generale Welfare – conclude la nota – valuterà in questi giorni se estendere l’offerta ai turisti di ritorno da altre regioni a rischio”.