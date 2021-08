Alitalia: sindacati, ‘nuovo Ccnl indispensabile, Ita non inizi col piede sbagliato’**

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “È fondamentale che la nuova compagnia aerea Ita sia avviata nel migliore dei modi, per questo non possiamo accettare che questo nuovo vettore non negozi, con regole stabilite a monte, il contratto collettivo Nazionale di lavoro con le parti sociali”. È quanto affermano in una congiunta Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl TAaa trattativa in corso con Ita per l’avvio della nuova azienda. “Ita – sottolineano – sta dimostrando di non voler definire regole per la gestione delle trattative e se il buongiorno si vede dal mattino, il passo successivo sarà continuare a agire in maniera unilaterale, per cui Ita punterà – come ha già preannunciato nella lettera inviata ai sindacati il 23 agosto scorso – a applicare un regolamento particolarmente penalizzante per le lavoratrici e i lavoratori come se la società fosse una indefinita ‘startup’. Con queste premesse la nuova azienda nascerà col piede sbagliato e non ci sarà quindi il netto cambio di passo che tutti dicono di volere”.