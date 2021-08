Sport: Vezzali, ‘chiesto a governo argentino di far entrare azzurri di sci per allenamenti’

Tokyo, 26 ago. – (Adnkronos) – “Questa mattina a Tokyo ho incontrato il Sottosegretario allo sport del governo argentino, Daniel Diaz. Abbiamo parlato della cultura sportiva paralimpica nei nostri rispettivi Paesi, degli investimenti sulla promozione sportiva e delle politiche sullo sport nelle scuole”. Così su Instagram la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali.

“Ho inoltre chiesto -aggiunge Vezzali- di permettere alle Nazionali italiane della Fisi di raggiungere l’Argentina nei prossimi giorni, per i fondamentali allenamenti di preparazione ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 e che al momento non possono svolgere per la chiusura delle frontiere argentine. Immediatamente sono partiti i contatti tra il nostro Dipartimento per lo Sport e quello argentino. L’obiettivo è quello di poter permettere ai nostri azzurri di preparare al meglio l’appuntamento olimpico!”.