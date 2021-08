Paralimpiadi: nuoto, argento per Luigi Beggiato e bronzo per Monica Boggioni

Tokyo, 26 ago. – (Adnkronos) – L’Italia del nuoto continua ad essere grande protagonista nel nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Dopo l’oro di Bocciardo, Luigi Beggiato vince la medaglia d’argento nei 100 stile libero categoria S4. L’azzurro tocca in testa a metà gara ma deve arrendersi alla rimonta del giapponese Takayuki Suzuki che vince in 1’21″58, davanti all’azzurro (1’23″21) e al russo Roman Zhdanov (1’26″95). E’ invece di bronzo la medaglia di Monica Boggioni nei 100 stile libero categoria S5. Oro e record del mondo per la britannica Tully Kerney con 1’14″39, secondo posto per il cinese Zhang (1’17″80) e terza l’azzurra in 1’22″43.