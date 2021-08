Paralimpiadi: Bocciardo, ‘se è un sogno, non svegliatemi’

Tokyo, 26 ago. – (Adnkronos) – “Ringrazio il mio allenatore, che ci ha creduto forse più di me. Mi ha detto: proviamoci, proviamoci, proviamoci, quando loro crolleranno tu dovrai andare a cannone. Se è un sogno, non svegliatemi”. Così Francesco Bocciardo dopo la vittoria nei 100 stile libero alle Paralimpiadi di Tokyo, oro che arriva dopo quello di ieri nella doppia distanza.

“Ce l’abbiamo fatta, non ci speravo davvero -prosegue il 27enne ligure ai microfoni di Rai Sport-. Rispetto ai 200, sapevo che oggi sarebbe stata ancor più difficile. Per vincere ho dovuto sfruttare tutte le mie caratteristiche: riuscire a fare un buon passaggio e chiudere fortissimo sui 50 finali”.