Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 17.00 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: deliberazione del consiglio dei ministri” per la “dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della eccezionale diffusione di incendi (Presidenza); varie ed eventuali”. Si legge in una nota di palazzo Chigi.