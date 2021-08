Governo: Draghi propone attribuzione delega per programmi aerospazio a Colao

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha sentito il Consiglio dei ministri in ordine all’intenzione di integrare la delega già conferita al ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao con quella per l’esercizio delle funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi. Alla delega aveva rinunciato il sottosegretario Bruno Tabacci, dopo le polemiche seguite alla notizia dell’assunzione del figlio a Leonardo.