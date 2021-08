Fiera: dal 23 novembre torna a Milano Eicma, il salone delle due ruote (2)

(Adnkronos) – La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative sanitarie per garantire il massimo di sicurezza. Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in sicurezza a fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento di tutte le manifestazioni fieristiche e che saranno applicate in occasione di Eicma.

Tra queste è stata data attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo attenzione alla gestione dei flussi di transito. Inoltre, è stato implementato l’utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare le procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Proprio le aree di ristorazione, inoltre, sono state organizzate in modo da garantire il necessario distanziamento sociale.

“Il green pass è obbligatorio per entrare in Fiera e saremo attenti al rispetto delle regole su mascherina, distanziamento e sanificazione. Abbiamo rafforzato i dispositivi di sicurezza fisica e digitale, anche per individuare eventuali assembramenti che dovessero formarsi e disperderli”, ha aggiunto Palermo.