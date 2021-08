Covid: rettore Messina, ‘green pass vale già per gli studenti, 75% personale vaccinato’**

Palermo, 26 ago. (Adnkronos) – “Il green pass vale già per tutti, anche per gli studenti. Al di là del fatto che dovremo fare delle verifiche a campione, questo non significa che lo studente può entrare senza green pass all’università. Però, di fatto ci dobbiamo attenere alla necessità importante che tutti si vaccinino. Aspettiamo la nuova app del Ministero”. A parlare in una intervista all’Adnkronos è Salvatore Cuzzocrea, magnifico rettore dell’Università di Messina, di professione farmacologo. “Purtroppo sono 18 mesi che facciamo il controllo della temperatura e del qr-code degli studenti – dice- una volta che avremo l’app definitiva ci atterremo alle disposizioni. Ritengo che sia un modo per volere spingere quella fascia di persone che pur potendo non hanno ancora fatto il vaccino”.

All’università di Messina il “75 per cento del personale docente e non docente è vaccinato e, conseguentemente con il green pass – dice ancora Cuzzocrea – e poi circa 20 per cento di personale docente e non docente che ha fatto la prima dose Astrazeneca e poi ha avuto paura”. “Abbiamo continuato a mantenere aperto, con la prorettrice, il Centro vaccinale accanto a quello del Policlinico per avere aree riservate al personale docente e non docente e agli studenti”. “Quella quota che aveva avuto paura adesso può fare anche una seconda dose con Pfizer o Moderna”, cioè l”eterologa.

“purtroppo – dice il rettore – c’è una quota di personale universitario che non si può vaccinare per patologie ma a queste persone garantiremo la possibilità di svolgere il diritto allo studio”. E “da farmacologo” ci tiene a dire che “come in questo paese c’è stato l’obbligo vaccinale per la poliomielite, certamente adesso con il vaccino Pfizer è più semplice potere immaginare l’obbligo vaccinale”.