Covid oggi Fvg, 36 contagi: dati bollettino e news 26 agosto

(Adnkronos) – Sono 36 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 26 agosto 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 1.088 tamponi molecolari dai quali sono stati rilevati 26 nuovi casi covid (tra cui 8 migranti/richiedenti asilo: 5 a Trieste, 3 a Udine) con una percentuale di positività del 2,39%. Sono inoltre 2.516 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,4%).

Scendono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 30 gli ospedalizzati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.797, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.016 a Udine, 674 a Pordenone e 293 a Gorizia.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 110.266 contagi ,con la seguente suddivisione territoriale: 21.878 a Trieste, 51.413 a Udine, 22.124 a Pordenone, 13.333 a Gorizia e 1.518 da fuori regione.