Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Sono le ultime ore per portare via persone dall’Afghanistan. Anche per salvare gli oppositori politici, che se non protetti saranno bersaglio delle rappresaglie dei talebani assieme alle loro famiglie. L’Italia, che sta facendo un enorme lavoro, non lasci nulla di intentato”. Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.