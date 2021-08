Paralimpiadi: Bocciardo, ‘gara sofferta, avevo le braccia doloranti ma ce l’ho fatta’

Tokyo, 25 ago. – (Adnkronos) – “E’ stata di sicuro una gara molto sofferta, anche perché era quella con cui aprivo le danze e c’erano davvero molte aspettative. Non mi aspettavo di farcela, ma dai 50 metri in avanti mi sono detto proviamoci e ce l’ho fatta”. Queste le parole di Francesco Bocciardo dopo la vittoria nei 200 stile libero S5 alle Paralimpiadi di Tokyo. “Avevo le braccia doloranti, ma mi sono venute in mente tutte le persone che hanno creduto in me e che mi hanno sempre sostenuto -prosegue il nuotatore ligure-. Vorrei ringraziare in primis il mio allenatore e tutto lo staff della nazionale, il ct, ma anche la nutrizionista e la psicologa ed ovviamente la mia famiglia ed i miei amici”.