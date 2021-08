Hannappel (Pmi): “Tra pochi mesi centro formazione per creare dipendenti futuro”

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Stiamo investendo in un centro di formazione che inaugureremo tra pochi mesi, si chiamerà Philip Morris Institute for Manufacturing Competences” attraverso il quale “sviluppiamo un centro di competenze industriali che non è solo un centro di formazione per i nostri dipendenti, ma crea dipendenti del futuro”. Lo ha detto, nel corso di un dibattito al Meeting di Rimini, il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel.

“Vediamo la formazione in tre momenti”, ha spiegato rispondendo a una domanda nel corso dell’evento. “Prima di entrare in azienda, nel momento dell’assunzione e quando un lavoratore diventa senior. Più facili i secondi momenti – ha aggiunto – in cui c’è un circuito interno abbastanza collaudato in tutte le aziende. Noi vogliamo andare prima, creare, e l’abbiamo fatto a quattro mani con la Regione Emilia Romagna, un sistema aperto che già in anticipo comunica e gestisce assieme a grandi centri di formazione”. Centri quali, ha proseguito, “l’Università di Bologna Alma Mater, il Politecnico di Bari. Probabilmente anche gli altri politecnici italiani si aggiungeranno a questa opportunità di fare formazione. Poi – ha elencato ancora Hannappel – anche gli istituti tecnici scientifici che ci siamo dimenticati in passato. Quindi – ha ribadito – formare le competenze che poi serviranno per l’ingresso in azienda”.