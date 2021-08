Roma: mercoledì Demos presenta liste con Gualtieri (2)

(Adnkronos) – Mercoledì 25 alle ore 12,00 presso il Comitato elettorale di Roberto Gualtieri in Via di Portonaccio 23, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione delle liste di Democrazia Solidale – Demos per il Comune di Roma e i quindici Municipi della Capitale, in diretta sulla pagina Facebook di Demos Roma. Interverranno il Consigliere Regionale Paolo Ciani (terzo classificato alle Primarie), Barbara Funari, Coordinatrice romana di Demos e Roberto Gualtieri, candidato sindaco. Saranno presenti anche diversi candidati.