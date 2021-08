Calcio: Lega Serie A, canale Youtube raggiunge 7 milioni di iscritti

Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – L’account ufficiale YouTube di Lega Serie A raggiunge un altro prestigioso traguardo, superando i 7 milioni di iscritti e confermandosi come prima Lega calcistica al mondo per numero di iscritti al canale.

Solo nel corso della prima giornata di Serie A (20-23 agosto) è stato registrato un aumento di 241.486 utenti iscritti al canale, con una crescita del 3,5%. Sempre nello stesso periodo sono risultati molto importanti anche i numeri in termini di visualizzazioni, con 11.955.899 di views totali e 4 milioni di spettatori unici per tutti i video caricati e le dirette di 5 gare (esclusivamente nell’area Mena).

Il contenuto più visto nell’ultimo turno di Serie A è quello degli Highlights di Udinese-Juventus, visto nel mondo per 2.657.660 volte. Procede di pari passo anche la crescita dell’account ufficiale di Lega Serie A su Instagram, cresciuto nell’ultimo mese dell’1,8%, risultando ormai molto vicino al traguardo dei 7 milioni di follower.