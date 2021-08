Pd: il 26 agosto al via festa nazionale a Bologna, 110 dibattiti e 500 ospiti**

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “110 dibattiti, 500 partecipanti, circa il 50% di donne, e dunque parità di genere pressoché totale nelle presenze: sono i numeri della Festa Nazionale dell’Unità, in programma quest’anno a Bologna, al Parco Nord, dal 26 agosto al 12 settembre. Filo conduttore e claim della manifestazione, appunto, l’Unità, elevata a valore irrinunciabile per questa stagione del Pd e dell’Italia: unità nel partito, nel centrosinistra, del e nel Paese”. Si legge in una nota del Pd sulla Festa nazionale dell’Unità a Bologna: previsto il green pass per l’accesso agli spazi della festa.

“E all’insegna di questa aspirazione è stato costruito un programma articolato lungo alcune linee tematiche: diritti sociali e diritti civili come elementi complementari e non alternativi dell’identità dem; lavoro e impresa; democrazia e rivoluzione digitale; legalità, sicurezza e integrazione; sostenibilità ambientale, sociale, alimentare; memoria storica, cultura e formazione, con scuola, università e innovazione al centro della proposta politica”.

“L’orizzonte è quello dell’Europa e del Next Generation EU, di cui parleranno, tra gli altri, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, e il commissario agli Affari Economici e Monetari, Paolo Gentiloni; il Presidente del PE, David Sassoli; la capogruppo S&D all’Europarlamento, Iratxe Garcia Pérez; il leader del PSE, Sergej Stanisev; il leader di Syriza, Alexis Tsipras; i premier portoghese e spagnolo, Antonio Costa e Pedro Sanchez (in videocollegamento)”.