Paralimpiadi: domani l’avvio, portabandiera Vio e Morlacchi ’emozione immensa’ (2)

(Adnkronos) – Tanta l’emozione anche nelle parole di Federico Morlacchi: “Quella che proveremo domani sarà un’emozione unica, perché vedere quel fuoco che arde dopo un anno complicato sarà una liberazione. Siamo tutti carichi e concentrati e non vediamo l’ora di dare il massimo – promette – Il clima all’interno dell’Italia team è molto sereno, ci presentiamo come una delle Nazioni più forti e una di quelle da battere”.

“Il mio obiettivo ai Giochi è molto semplice – aggiunge Morlacchi – Voglio solo divertirmi e godermela fino in fondo. Poi dal 5 settembre inizierà la missione più difficile, la missione di papà per la quale nessuno, alla fin fine, è mai allenato”.