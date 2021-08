Lavoro: Boccia, ‘basta polemiche, indifendibile chi delocalizza senza rispettare impegni’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “La coesione sociale è patrimonio di tutti, non di una parte della politica o della società. Un patrimonio che rafforza l’Italia non una categoria. Finora con il Covid-19, abbiamo tenuto per mano, nei momenti più drammatici, il Paese e le imprese facendo debito pubblico. Sono stati evitati conflitti sociali, caricando l’onere sulle spalle degli italiani. Anche per questo è inopportuna questa polemica. Non fa bene a nessuno. Men che meno al mondo delle imprese”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Sky Economia.

“Non c’è ancora un decreto e non si può fare un processo alle intenzioni. E in ogni caso, sono indifendibili le aziende che facendo accordi di programma e ottenendo incentivi e sostegni, decidono prima del termine degli impegni assunti, pur facendo utili, di delocalizzare per strategie differenti. Questo non è accettabile. Si può discutere di tutto, come è giusto che sia, ma ognuno deve assumersi le proprie responsabilità nel tenere la barra dritta della coesione sociale in una fase storica delicata. Il dialogo tra Confindustria, sindacati e la politica è un dovere assoluto anche quando si è distanti”.

“Questa polemica è fuori luogo anche perché non c’è ancora un decreto su cui discutere e il governo è intenzionato a difendere quel patrimonio sociale fatto da lavoro e coesione. Anche questa volta il senso di responsabilità prevarrà e non si devono alimentare conflitti sociali sulla pelle di lavoratori e imprese”.