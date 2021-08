Governo: Penna (M5S), ‘Salvini sfrontato, Durigon via dal governo’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “La sfrontatezza di Salvini sul suo amico di partito Durigon non fa altro che rafforzare quello che diciamo ormai da giorni: il sottosegretario leghista non può mantenere il suo posto al governo”. Così il deputato M5S, Aldo Penna.

“Giustificando Durigon, Salvini stesso strizza l’occhio a chi ancora non ha compreso i valori antifascisti su cui si fonda il nostro Paese e le istituzioni. Una concessione a lui oggi, sarebbe il lasciapassare a tanti desiderosi di legittimare in tutto o in parte il fascismo. Via dal governo, è l’unica soluzione”.