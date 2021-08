Covid: Sala, ‘estendere regole accesso stadi calcio agli altri sport’

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – “La prima giornata del campionato di calcio di serie A sta per terminare. Per decine di migliaia di tifosi c’è stata l’enorme emozione di poter tornare allo stadio a tifare la propria squadra del cuore, e per chi ha giocato c’è stato il ritorno al contatto con il pubblico, che è mancato davvero a tutti. Penso che, superata questa prova generale, sia il momento di estendere le stesse regole che riguardano l’accesso agli stadi di calcio anche a tutti gli altri sport: accesso solo con green pass, organizzazione del pubblico a ‘scacchiera’, misure di contenimento del contagio (mascherine, distanziamento) obbligatorie”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Facebook.

“Se c’è una cosa che quest’estate sportiva ci ha insegnato è che, fuor di retorica, non esistono ‘sport minori’ né dal punto di vista dell’impegno di chi li pratica, né da quello organizzativo di chi rende possibili certe prestazioni di eccellenza, né tantomeno dal punto di vista della passione di chi li segue nei palazzetti o da casa”, continua Sala.

“Per questo chiedo alle istituzioni di ascoltare gli appelli delle federazioni, a partire da quelle del volley e del basket, sport a cui Milano deve molto, di estendere l’affluenza del pubblico a percentuali paragonabili a quelle applicate per gli stadi di calcio, senza naturalmente arretrare di un millimetro sulle misure di sicurezza necessarie a fronteggiare il Covid”, conclude il sindaco di Milano.