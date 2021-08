Basket: Messina, ‘palazzetti aperti al 35%? Sciopero sarebbe autogol’

Milano, 23 ago. – (Adnkronos) – Sarebbe “un autogol” non far partire il campionato di basket se non verranno accolte le richieste di aprire i palazzetti al 50% del pubblico. “La strada migliore è dimostrare che esiste una grande sicurezza al 35% per far accogliere più velocemente la nostra richiesta del 50%”. Lo dice l’allenatore dell’Olimpia Milano Ettore Messina nel primo giorno di raduno della sua squadra.

“Non credo che proporre una serrata sia fattibile perché molte squadre giocano le coppe -aggiunge il coach delle ‘scarpette rosse’-. Credo sia doveroso fare pressione sulle istituzioni ma sono convinto che il governo abbia qualche preoccupazione in più per Kabul che per volley e basket“.