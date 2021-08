Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Ne ho parlato oggi con presidente Draghi, abbiamo parlato di terrorismo internazionale perchè quello che accade in Afghanistan rischia di essere un problema per l’Europa e per l’Italia. Oggi la Francia ha bloccato 5 afgani per sospetti legami con il terrorismo”. Così Matteo Salvini a Rimini.