Afghanistan: Floridia (M5S), ‘questione istruzione sia centrale in G7’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Tra le conquiste da difendere in Afghanistan c’è il diritto allo studio per ragazze e ragazzi, senza discriminazione. La ‘prima fatwa’ lanciata dai Talebani però va proprio in senso opposto: stop alle classi miste nelle università della provincia di Herat. Lì non sarà più permesso alle ragazze di stare nella stessa classe dei ragazzi. Secondo questi fondamentalisti la coeducazione deve cessare subito perché è ‘la radice di tutti i mali nella società'”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S.

“Ricordiamo -aggiunge- che la coeducazione, anche nelle scuole, è una conquista relativamente recente in Afghanistan e non ancora completata. Sono ancora molte le scuole dove gli studenti si alternano, fra maschi e femmine. Ce lo ricorda il brutale attentato di pochi mesi fa, in una scuola femminile di Kabul, che ha fatto 55 vittime, la maggior parte tra gli 11 e i 15 anni. La parità di genere e la possibilità che una donna competa in futuro, a pari meriti, con un uomo, è ciò che spaventa i Talebani. Pienamente consapevoli che è a scuola che si gettano le basi per questa uguaglianza che, anche nei Paesi civili, non possiamo mai dare per scontata”.

“Domani -conclude Floridia- ci sarà un G7 straordinario sulla crisi in Afghanistan. Mi auguro che il tema dell’istruzione sia centrale. Solo garantendo a tutte e a tutti i giovani afghani un’adeguata istruzione, libereremo il futuro di quel Paese dai fondamentalismi e dalle discriminazioni che, nell’ignoranza, trovano un terreno fertile”.