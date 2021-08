Omofobia: Malan, ‘madre protesta per lezioni Lgbt, voti più bassi al figlio’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – Una mamma dice sì ad corso di educazione sessuale in una scuola primaria, poi scopre che, senza richiedere alcuna autorizzazione, sono state affrontate tematiche Lgbt e protesta con l’insegnante e il dirigente. Al termine dell’anno scolastico il figlio, “da sempre studioso con profitto”, viene penalizzato in tutti i voti finali. A denunciare e raccontare la vicenda in modo particolareggiato, in un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

Il prologo. “Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, alla signora M.M. madre di L. N., del 2010, frequentante la classe quinta della scuola primaria del convitto nazionale ‘Umberto primo’ di Torino, così come a tutti gli altri genitori, nell’ambito del piano di offerta formativa”, viene proposto un corso di educazione sessuale, allegando tutta la documentazione che verrà utilizzata durante le lezioni.

La mamma ritiene la proposta idonea all’età del figlio e rilascia il relativo consenso. “L. -scrive Malan nell’interrogazione- è un bambino sano, bene educato e ben seguito dalla madre nonché da sempre studioso con profitto, in particolare in matematica, materia nella quale alla fine del 2020 si è classificato a livello nazionale nell’ambito di una nota competizione accreditata presso il ministero dell’Istruzione”.