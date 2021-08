Governo: Renzi, ‘con Draghi in Champion’s League, con Conte eravamo in promozione’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “La pandemia è stata e ancora è una brutta bestia. Ma diciamoci la verità: il vaccino è una svolta straordinaria. (…) Per questo bisogna insistere con gli atteggiamenti seri e non con le follie NoVax. La posizione dei sindacati è assurda. Dovrebbero essere i primi a proteggere la salute dei lavoratori e invece inseguono i NoVax”. Così Matteo Renzi ad Avvenire.

“Detto questo, il governo perfetto non esiste. Ma su vaccini, giustizia, ripresa economica, politica estera Draghi e Conte giocano due campionati diversi. Uno gioca in Champion’s League, l’altro in Promozione. Spero che adesso sia chiaro perché Italia Viva ha fatto quel che ha fatto. Prima o poi, dopo insulti e polemiche, ci diranno grazie”.