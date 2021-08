Gino Strada: Sala, ‘felice di tanta gente a camera ardente, conferma amore di Milano’ (2)

(Adnkronos) – L’intenzione di Sala è quella di continuare a collaborare con Emergency, associazione in cui Strada “ha seminato molto bene, dato che quello che leggo in questi giorni è una volontà di rilanciare. C’è tristezza, c’è dolore, ma c’è l’insegnamento che fa dire che il dolore non finirà presto, ma dopo domani mattina bisognerà ricominciare”.

“Come Gino Strada è stato ed è un valore per Milano, anche Emergency lo è. Il nostro volontariato e il nostro terzo settore sono conosciuti in tutto il mondo, però Emergency è Emergency e anche da questo punto di vista sono certo che continueranno ad aiutare Milano”, ha concluso il sindaco.