Afghanistan: Letta, ‘impegno governo per G20 che eviti sfacelo, corridoi umanitari’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “L’Italia oggi può fare tante cose, innanzitutto presiede il G20 e l’impegno che il governo sta mettendo per far sì che il G20 diventi un luogo importante per evitare lo sfacelo e raddrizzare una situazione che è andata malissimo credo si fondamentale”. Così Enrico Letta a margine della pre-Agorà del Pd a Belluno.

“In secondo luogo l’Italia deve dimostrare il senso e l’importanza dei valori umanitari, aiutare attraverso corridoi umanitari e evacuazione del maggior numero di afghani che se ne vogliono andare, bambini e donne che rischiano la vita”, sottolinea il segretario del Pd.

“Noi abbiamo messo in campo una nostra campagna di mobilitazione. lo abbiamo fatto perché, oltre a sostenere quello che il governo sta facendo, noi vogliamo aiutare anche le ong che restano lì. Abbiamo creato una possibilità di sottoscrivere e versare fondi attraverso i siti del Pd e quindi coordinarci per far sì che l’accoglienza funzioni al meglio. Questo per noi è un impegno fondamentale. Non può continuare questo sfacelo. C’è bisogno che l’Ue faccia la sua parte sui corridoi umanitari e che il nostro Paese tramite il G20 riesca a raddrizzare questa situazione”.