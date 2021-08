Salvini a Olbia: “Concerto Salmo? Non mi schiero, però…”

(Adnkronos) – “Salmo? Mi sto godendo 48 ore di Sardegna…non mi schiero, però ha diritto al lavoro chi fa musica, spettacolo, e c’è anche il diritto al divertimento per i giovani”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi in visita a Olbia.

La stessa città sarda è stata al centro delle polemiche una settimana fa, dopo il concerto improvvisato e gratuito del rapper Salmo e le polemiche che ne sono seguite per il mancato rispetto del distanziamento e delle altre misure anti covid. Il rapper sardo è stato attaccato duramente anche da alcuni suoi colleghi, primo fra tutti Fedez.

“La situazione Covid in Sardegna è sotto controllo -sostiene oggi Salvini-. Le zone rosse sono lontane e la stagione va avanti tranquillamente. Contiamo di vincere le elezioni a Olbia e festeggeremo con un concerto autorizzato”.