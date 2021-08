Inter-Genoa 4-0, buona la prima per Simone Inzaghi

(Adnkronos) – L’Inter batte il Genoa 4-0 e inizia alla grande in Serie A. Buona la prima per Simone Inzaghi all’esordio sulla panchina dei campioni d’Italia. I nerazzurri dominano il match, guidati da un Calhanoglu in versione super.

Il turco, ex Milan, serve dalla bandierina del corner l’assist del primo gol di testa di Skriniar dopo 6 minuti di gioco. E al 14′, su assist dell’altro neo acquisto Dzeko, va a segno con una conclusione dal limite imprendibile per Sirigu.

Il centrocampista lascia il campo tra gli applausi meritati dei suoi nuovi tifosi dopo il tris dell’Inter, firmato da Vidal al 74′ con un tocco nell’area piccola su suggerimento di Barella. Nel finale, arriva anche il primo gol in nerazzurro di Dzeko con un colpo di testa in area su cross di Vidal.

Il 4-0 è un ottimo biglietto da visita per i nerazzurri e un chiaro messaggio ai rivali per lo scudetto. Nonostante il traumatico addio di Lukaku, l’Inter c’è.