Lombardia: De Corato, ‘risultati concreti da operazione Polizia locale a parco Groane’

Milano 20 ago. (Adnkronos) – “Il protocollo d’intesa siglato da Regione Lombardia e i Comuni del Parco continua a dare risultati importanti”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, riferendo i risultati dell’ultima operazione delle Polizie locali all’interno del Parco delle Groane, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

“Grazie all’attività di uno specifico nucleo composto da sei equipaggi dislocati nel parco, sono stati sequestrati eroina e hashish, sono stati recuperati numerosi velocipedi utilizzati dai pusher per i loro spostamenti, raccolto materiale verosimilmente di provenienza furtiva e al termine dell’operazione è stata bonificata l’area”, fa sapere De Corato.

L’intervento segue un servizio analogo dei giorni scorsi, “a conferma – sottolinea in una nota Regione Lombardia – dell’efficacia dell’accordo siglato recentemente in giunta regionale per la realizzazione di servizi integrati di sicurezza urbana, in particolare il contrasto allo spaccio di droga, sul territorio del parco delle Groane”.

Al Protocollo hanno aderito vari comuni della Città Metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza. L’obiettivo è rendere il Parco sempre più sicuro per i cittadini.