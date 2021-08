Covid, incidenza Italia in lieve aumento a 74 su 100mila abitanti

Milano, 20 ago. (Adnkronos Salute)() – Sale da 73 a 74 casi per 100mila abitanti l’incidenza di Covid in Italia. E’ questo, a quanto si apprende, il dato riportato negli indicatori decisionali, basati su numeri ministero della Salute e Protezione civile. Dato che fotografa la situazione in tempo reale e fa riferimento al periodo 13-19 agosto.

Lieve aumento che si registra anche nei dati della bozza del Monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia (flusso Iss), in cui si prende in considerazione un periodo diverso, cioè dal 9 al 15 agosto: in questo arco temporale di riferimento l’incidenza risulta in aumento da 68 a 69 per 100mila abitanti. Sono dati che mostrano un rallentamento della crescita dell’incidenza settimanale a livello nazionale, viene fatto notare nella bozza del monitoraggio.

Incidenza che rimane comunque significativamente “al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti”.