Centrodestra: Vito, ‘Berlusconi e Salvini decidano dimissioni Durigon’

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Oggi il presidente Berlusconi incontrerà il leader della Lega, Salvini. Bene. Sarebbe opportuno che oltre del futuro del centrodestra parlassero anche del presente. Ci sono tanti giovani, militanti, dirigenti del centrodestra che partecipano ogni anno il 23 maggio ad iniziative per promuovere la legalità e per ricordare il sacrificio di Falcone e di Borsellino. Credo che i nostri leader converranno che non possono essere rappresentati al Governo da chi vuole sostituire il nome di questi eroi con quello del fratello di Mussolini”. Lo afferma Elio Vito, deputato di Fi.

“Ecco, se da questo vertice uscisse la notizia delle dimissioni del sottosegretario Durigon, sarebbe una buona cosa -aggiunge- anche per l’unità e le prospettive del centrodestra”.