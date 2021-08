Afghanistan: Picierno, ‘Talebani criminali, dialogo inconcepibile’

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “I Talebani sono estremisti, integralisti, criminali senza pietà. In queste ore stanno andando casa per casa a rintracciare e a uccidere gli oppositori e i collaboratori delle nostre ambasciate”. Così Pina Picierno, eurodeputata Pd.

“Dialogare con i Talebani è quindi inconcepibile e inaccettabile, soltanto ipotizzarlo è un’autentica vergogna. Sarebbe un completo tradimento dei diritti umani e un’offesa enorme per le nostre democrazie. Occorre che la comunità internazionale tuteli quante più persone possibile per salvarle dalla furia assassina dei Talebani. Tutto il resto si configura con un maldestro tentativo di occupare uno spazio politico fuori dalla realtà e di salvaguardare interessi diversi”.