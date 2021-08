Covid oggi Italia, 7.260 contagi e 55 morti: bollettino 19 agosto

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – Sono 7.260 i nuovi contagi da Covid registati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute diffuso oggi, 19 agosto. Da ieri sono stati registrati altri 55 morti (ieri 69) che portano a 128.634 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 206.531 tamponi, con un tasso positività che sale al 3,5% (ieri 3,1%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.627 (ieri 3.559), con un aumento di 68 persone rispetto a ieri mentre sono 460 i ricoverati in terapia intensiva (+18 rispetto a ieri), con 40 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.204.869 i guariti (+5.465) e 130.502 gli attualmente positivi (+1.720 ).

I numeri nelle regioni e nelle città:

LOMBARDIA – Sono 627 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 33.615 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,8%. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone, per un totale di 33.872 decessi nella regione da inizio pandemia. Cresce il numero di pazienti in terapia intensiva: sono 42, 3 più di ieri. Diminuisce, invece, il numero di ricoverati nei reparti Covid ordinari: 309, 10 meno di ieri.

PIEMONTE – Sono 254 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 19 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 45 dopo test antigenico) sono pari al 1,7 % di 15.284 tamponi eseguiti, di cui 10.726 antigenici. Dei 254 positivi, gli asintomatici sono 125 (49,2%). I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (uguale rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 139 ( + 3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.283. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.216.303 (+ 15.284 rispetto a ieri), di cui 1.967.169 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 358.792 (+ 210 rispetto a ieri).

LAZIO – Sono 548 i nuovi casi contagi da Covid-19 “compresi i recuperi (-155)”, registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Lo riferisce il bollettino della Regione diffuso oggi, 19 agosto. Sono 6 i decessi ( = ) compresi i recuperi. I ricoverati sono 526 (+2), le terapie intensive sono 65 (+1), i guariti sono 613. I casi a Roma città sono a quota 324.

SICILIA – Boom di contagi da Covid in Sicilia: sono complessivamente 1.377 i nuovi casi registati oggi, 19 agosto, su 16.265 tamponi processati. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 376, mentre si riportano 16 decessi, anche se, precisa la Regione siciliana, 7 sono del 18 agosto, altrettanti del 17 agosto e 2 di ‘recupero’ di giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 641, mentre si trovano in terapia intensiva 83 pazienti. Gli attuali positivi sfondano quota 20mila (20.702).

LIGURIA – Sono 212 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 19 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. Gli attuali positivi sono 3.139. I nuovi casi sono stati individuati su 3.147 tamponi molecolari e 3.355 tamponi antigenici. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 87 (+ 3), in terapia intensiva 13 persone (+ 2).