Calcio: Milenkovic, ‘orgoglioso del rinnovo, mai chiesto di andare via dalla Fiorentina’

Firenze, 19 ago. – (Adnkronos) – “Sono molto contento ed orgoglioso di questo rinnovo. Volevo dire prima di tutto che io non avevo mai chiesto di andare via durante questi anni, nonostante offerte molto alte di club europei importanti e non sono mai andato a chiedere di essere ceduto. Mi sono sempre comportato con professionalità e con rispetto verso questa maglia, tifosi e città”. Lo dice il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, dopo il rinnovo fino al 2023. “Ho sempre evitato di fare polemiche e preferivo parlare sul campo anche quando le cose non andavano bene poi durante questo calciomercato non ho chiesto di andare via per forza. Il gioco di Italiano ha contribuito molto sulla mia scelta, con difesa alta e dominio di gioco e spero che daremo soddisfazioni ai tifosi. Ringrazio il presidente, i direttori, il mister e lo staff e i compagni che credono in me. Mi sento amato da questa città e spero di essere all’altezza delle aspettative”, aggiunge il 23enne serbo ai canali ufficiali del club viola.