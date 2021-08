Calcio: Juventus svela la terza maglia, sarà utilizzata già oggi nel test con l’Under 23

Torino, 19 ago. – (Adnkronos) – Dopo aver presentato ufficialmente la prima e la seconda maglia per la stagione al via, la Juventus sorprende i propri tifosi con la terza divisa, la più innovativa. Gialla, blu e bianca, sarà utilizzata per la prima volta nell’amichevole che i bianconeri giocheranno contro l’Under23, oggi 19 agosto alle 18, in diretta su Sky. Il giallo e il blu non rappresentano novità per la Juventus, che spesso li ha usati per le sue seconde o terze maglie: questa volta, però, la tonalità dei due colori è più accesa.