Bergamo, 19 ago. – (Adnkronos) – L’Atalanta perde Duvan Zapata per le prime due giornate del campionato di Serie A. L’attaccante colombiano ha infatti riportato un trauma al ginocchio e non potrà essere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Zapata tornerà dopo la prima sosta della stagione, in programma per il weekend del 4-5 settembre, quando scenderanno in campo le Nazionali.