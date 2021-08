Atletica: Mondiali Under 20, Melluzzo sesto nei 100 metri (2)

(Adnkronos) – Fuori nei 1500 metri, in batteria, Achraf Abbane: nono con 4:00.98. Pioggia su Nairobi (è inverno, non va dimenticato), gare sospese e poi ripartite dopo oltre un’ora di stop: rinviate a domani la finale dell’asta maschile con Matteo Oliveri (alle 9.05 italiane) e del disco femminile con Benedetta Benedetti (alle 10.05).

Nelle finali del giorno, il titolo dei 100 metri femminili vola in Giamaica grazie a Tina Clayton, un proiettile da 11.09 (-0.6) che piega anche la quotata namibiana Beatrice Masilingi (11.39). Doppio trionfo keniano nel mezzofondo: nei 5000 maschili a segno Benson Kiplangat (13:20.37) che nega la doppietta all’etiope Tadese Worku vincitore ieri nei 3000; nei 3000 femminili il Kenya esulta per merito di Teresiah Muthoni Gateri (8:57.78).

Oro alla Serbia nel giavellotto femminile con l’ottima spallata a 61,46 di Adriana Vilagos, nel peso maschile festeggia Cuba in virtù del 19,73 di Juan Carley Vazquez Gomez. L’eptathlon parla finlandese: titolo mondiale a Saga Vanninen (5997 punti)