Afghanistan: Calderoli, ‘non so come Conte possa dialogare con taglia gole’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Il fatto che l’avvocato Giuseppe Conte propugni il dialogo con i Talebani e li riconosca come interlocutori, riconoscendo anche ‘l’emirato islamico’, la dice lunga su quanto erano basse l’autorevolezza e la credibilità in politica estera dell’Italia fino a sei mesi fa. Per dialogare bisogna essere in due, ma Conte ha capito che per questi qui l’unica legge è la shaaria islamica? Ma ha visto cosa stanno facendo in questi primi giorni? Dobbiamo dialogare con questi taglia gole? Non ho davvero parole”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.