Calcio: Serie B, campionato andrà in onda anche in Romania (2)

(Adnkronos) – “La Romania, per la sua storia e cultura calcistica, non poteva non essere uno dei Paesi ad avere un accordo con noi e con Helbiz Media -ha detto Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B-. L’espansione del nostro marchio è il nostro obiettivo e l’internalizzazione è la strada su cui lavoriamo ogni giorno per offrire il nostro straordinario prodotto senza confini”.

“Sono così orgoglioso di annunciare un altro importante accordo, che testimonia la crescita della nostra distribuzione internazionale del Campionato di serie B -ha dichiarato Matteo Mammì, Ceo di Helbiz Media-. Oggi con la Romania raggiungiamo un altro obiettivo, essere con il nostro campionato una parte importante della cultura calcistica del Paese”.

“Siamo molto felici di aver rinnovato i diritti per altri due anni. La Serie BKT ha dimostrato di essere un campionato molto attraente e ci impegniamo a continuare a offrire agli appassionati di sport della Romania, emozionanti partite di calcio attraverso Sport Extra”, ha affermato Nino Ockhuysen, Group Ceo di Athletic Sports Group.