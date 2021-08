Basket: Nba, i Lakers cercano rinforzi, provino ad Isaiah Thomas e altri due veterani

Los Angeles, 18 ago. -(Adnkronos) – I Lakers al momento hanno a roster 12 dei 15 giocatori eleggibili per un posto in una squadra Nba e almeno due di quei tre ‘buchi’ la squadra californiana è determinata a riempirli (tenendosi invece un 15° posto a disposizione per mantenere una certa flessibilità di manovra anche durante la stagione).

Per questo nelle ultime ore tre nomi – tutti ben conosciuti – sono stati convocati in palestra per essere valutati dallo staff gialloviola: Isaiah Thomas (dopo aver segnato i famosi 81 punti nella lega Pro/Am di Seattle) si è meritato la convocazione, così come una vecchia conoscenza dei parquet Nba (ed ex Ucla) Darren Collison (ritiratosi al termine della stagione 2018-19) e anche Mike James, recentemente rilasciato dai Brooklyn Nets dove aveva concluso la scorsa stagione ai playoff. Si tratta tutti di giocatori di esperienza, dai 30 anni (James) in su (Thomas ne ha 32, Collison 33).

Il nome più intrigante è sicuramente quello di Thomas, che può vantare tanto un trascorso già in maglia Lakers (17 partite nella stagione 2017-18) che uno al fianco di LeBron James da compagno di squadra (15 gare a Cleveland, nel corso dello stesso anno). Per questo proprio LeBron James e Russell Westbrook erano personalmente in palestra con Thomas durante il workout del playmaker di Tacoma, che vuole giocarsi le ultime carte per rientrare nel grande giro della Nba.