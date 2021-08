Amministrative: Margiotta, ‘candidatura Pittella a sindaco Lauria gesto grande generosità’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Sono molto grato a Gianni Pittella per il gesto di grande generosità e significato politico con cui ha deciso di mettere la sua esperienza ed il suo lusinghiero curriculum vitae a disposizione della comunità di Lauria”. Lo dice il senatore lucano del Pd, Salvatore Margiotta, commentando la candidatura a sindaco di Lauria del collega Gianni Pittella.

“Una candidatura che rappresenta in tutta evidenza una svolta importante per la vita e le sorti del Pd lucano che -non possiamo nasconderlo- ha vissuto e vive momenti di grande difficoltà, anche nelle trattative di questi giorni, in vista del voto alle Amministrative. Ritengo questo atto un importante rilancio per il Pd ed il centrosinistra lucano, e non solo”.

“Mi auguro – prosegue – che intorno a una candidatura di tale significato politico l’intero centrosinistra, da Articolo Uno a Italia Viva, e le altre forze moderate, liberali e riformiste, in alleanza con il M5S, sappia dare vita a un processo unitario che, sono certo, potrà dare frutti nel tempo, a partire dai prossimi appuntamenti elettorali. Sono convinto – conclude Margiotta – che da questa esperienza potremo finalmente smuovere le acque ferme del Pd e del centrosinistra locale con effetti significativi anche nella costruzione di un vero campo largo nazionale”.