Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Ieri ho scelto di rientrare in ufficio per fare questa diretta dal Senato, giudicando gravissimo il momento storico che stiamo vivendo. Non abbiamo fatto polemica con il Ministro degli Esteri impegnato nella sua vacanza pugliese perché noi non siamo populisti e superficiali come i Cinque Stelle. Abbiamo chiesto, però, per primi di discutere in Parlamento convocando il Governo quanto prima per relazionare alle Camere”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.