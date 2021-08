Afghanistan: Partito radicale, Onu e Ue agiscano con fermezza

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Il Partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito, davanti al crollo del governo afghano a seguito della presa del potere da parte dei talebani con la proclamazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan, dopo il precipitoso ritiro delle forze Usa, chiede alle Nazioni Unite e all’Unione europea di attivarsi con urgenza e fermezza per evitare ulteriori tragedie al popolo afghano”. E’ quanto si legge in una nota.

“Pertanto, davanti al rischio che gli eventi precipitino rovinosamente verso una deriva ancor più tragica, chiediamo -prosegue il comunicato- che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite adotti immediatamente una risoluzione che chieda a tutte le parti del conflitto afghano di rispettare gli standard internazionali in materia di diritti umani e di diritto umanitario internazionale, in particolare il trattamento umano dei civili e dei combattenti detenuti; di garantire la ripresa di un dialogo intra-afghano e l’avvio di un processo di pace che preveda il coinvolgimento di ogni segmento della società, con una partecipazione significativa delle donne afghane”.