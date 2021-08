Giustizia: Verini, ‘Petrucci lascia un grande vuoto’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Ricordiamo Luca Petrucci e piangiamo la sua scomparsa, che lascia un vuoto vero”. Così Walter Verini, deputato e Tesoriere Pd, membro delle Commissioni Giustizia e Antimafia.

“Nella Giustizia italiana, che ha servito per tanto tempo con grandi capacità, tensione morale e passione civile. Nella città di Roma, dove il suo impegno civile e politico, il suo senso delle istituzioni hanno lasciato un segno. Possiamo testimoniare, negli anni passati al Comune di Roma con il Sindaco Veltroni, il suo quotidiano contributo, in tanti modi, per rendere la città più bella, civile, solidale, all’altezza del suo ruolo di Capitale”.

“Ricordiamo infine i suoi consigli e le sue sempre argomentate critiche nel campo delle politiche per la Giustizia. Che venivano da una personalità come Luca, erede, anche in questo campo, delle migliori tradizioni della sinistra, che praticava ogni giorno, sul campo”.